ФСБ в очередной раз задержала правозащитника «для беседы» при выезде из оккупированного Крыма
|21:01 31.10.2019
|Крым
Адвокат Маммет Мамбетов на странице в соцсети сообщил о задержании сотрудниками ФСБ крымского активиста, правозащитника Абдурешита Джеппарова при выезде из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.
«На административной границе с Крымом снова задержан Абдурешит Джеппаров и уже час удерживается российскими пограничниками», — говорится в его сообщении, передает Флот2017.
Причину задержания представители ФСБ не назвали.
В начале октября крымскотатарского правозащитника уже задерживали подобным образом для «беседы». Тогда о задержании сообщил через соцсеть глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Как и в начале октября, после проведенного «опроса» Джеппаров был отпущен.
По мнению крымскотатарского активиста, идет формирование «досье» на него.
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