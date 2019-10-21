Адвокат Маммет Мамбетов на странице в соцсети сообщил о задержании сотрудниками ФСБ крымского активиста, правозащитника Абдурешита Джеппарова при выезде из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

«На административной границе с Крымом снова задержан Абдурешит Джеппаров и уже час удерживается российскими пограничниками», — говорится в его сообщении, передает Флот2017.

Причину задержания представители ФСБ не назвали.

В начале октября крымскотатарского правозащитника уже задерживали подобным образом для «беседы». Тогда о задержании сообщил через соцсеть глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как и в начале октября, после проведенного «опроса» Джеппаров был отпущен.

По мнению крымскотатарского активиста, идет формирование «досье» на него.