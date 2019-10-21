В уряді озвучили 5 стратегічних напрямів взаємодії з НАТО
|20:45 31.10.2019
|Украина
Під час візиту Північноатлантичної ради НАТО проінформували про визначені Україною 5 стратегічних напрямів подальшої взаємодії з Альянсом.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба за результатами засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України за участі заступниці Генсекретаря НАТО з питань політики та безпеки, посла Беттіни Каденбах, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорили багато питань нашої взаємодії, але одним з найважливіших конкретних наслідків засідання стало інформування сторони НАТО про визначені Україною 5 стратегічних напрямів подальшої взаємодії з Альянсом", - сказав Кулеба.
З його слів, Україна в подальшому планує зосередити взаємодію з Альянсом на таких п‘яти стратегічних напрямках:
1. Реформа сектору оборони та безпеки;
"За цим напрямом ми приділятимемо особливу увагу зміцненню ВМС України, сил спеціальних операцій України, логістики, кіберзахисту та військової поліції", - зазначив віце-прем‘єр.
2. Розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони;
3. Професійна освіта та фаховий розвиток військових та цивільного персоналу;
4. Розвиток національної стійкості як системи заходів, які дозволяють органам держави ефективно зупиняти і протидіяти сучасним викликам та загрозам, зокрема гібридним;
5. Безпека людини.
"Ми хочемо зробити співробітництво з НАТО максимально людиноцентричним, тому що зрештою ми втілюємо євроатлантичну інтеграцію для того, щоб кожен український громадянин почувався захищеним", - пояснив Кулеба.
Як повідомлялося раніше, Угорщина зняла вето з заяви Комісії Україна-НАТО.
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