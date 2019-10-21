Суд в окупованому Криму залишив проукраїнського активіста Приходька під вартою

20:30 31.10.2019   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня залишив під вартою проукраїнського активіста Олега Приходька ще на більш ніж місяць, повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

"Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходько. Таким чином Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня", - йдеться у повідомленні.

Підконтрольний Кремлю суд в окупованому Криму визначив 31 жовтня датою засідання з розгляду апеляції на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова пообіцяла контролювати додержання прав проукраїнського активіста Олега Приходька під час проведення слідства і сприяти забезпеченню його права на справедливий суд.

Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту по ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин по ч.1 ст. 223-1 КК Росії.



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