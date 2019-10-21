Спільна заява Комісії Україна – НАТО

18:15 31.10.2019   Украина

У Києві пройшло засідання Комісії Україна – НАТО, за результатами якого була прийнята спільна заява.

Повний текст заяви наводить пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

31 жовтня 2019 року, м. Київ

Комісія Україна-НАТО (КУН) зустрілася сьогодні в Києві за присутності Президента Володимира Зеленського та членів Кабінету Міністрів України для обговорення безпекової ситуації в Україні і навколо неї, процесу реформ у країні, а також прогресу у партнерстві Україна-НАТО. Наша зустріч відбулася у рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну. Північноатлантична рада також провела зустрічі з членами Верховної Ради України і представниками громадянського суспільства. Цей візит є потужним сигналом незмінної підтримки з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сьогодні ми обговорили безпекову ситуацію у східній Україні, яка залишається предметом значного занепокоєння. Країни-члени НАТО привітали відданість Президента Зеленського мирному вирішенню конфлікту на сході України.  Ми підтвердили нашу підтримку вирішення конфлікту дипломатичними засобами відповідно до Мінських угод, що мають бути повністю дотримані усіма сторонами; Росія як сторона, що підписала Мінські угоди, несе в цьому плані особливу відповідальність. Ми підтримуємо зусилля «Нормандського формату», Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити політичну, фінансову та військову підтримку воєнізованим формуванням та припинити здійснення військового втручання у Донецькій та Луганській областях, відкликати війська, техніку та найманців з території України та повернутися у Спільний центр з контролю та координації. Ми підкреслюємо важливість повного, безпечного і безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до території включно з російсько-українським державним кордоном.

Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод. Країни-члени НАТО вітають триваючі зусилля України щодо процесу розслідування Об’єднаною слідчою групою збиття рейсу MH17. У питанні збиття рейсу MH17 залишається важливим встановити істину, відповідальність та справедливість, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією. Крим є територією України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом. Ми засуджуємо постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій Росії у регіоні.  Країни-члени НАТО глибоко стурбовані порушеннями прав людини та зловживаннями з боку російської фактичної влади в Криму щодо всіх громадян України, включаючи кримських татар і членів інших місцевих громад. Ми закликаємо Росію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до території Криму. Реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема запровадження санкцій. Ситуація «справи у звичному режимі» неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності.

Ми вітаємо факт повернення додому 24 українських військовослужбовців та 11 інших в’язнів, які утримувалися у Росії, в результаті одночасного обміну в’язнями, погодженого Україною і Росією. Це крок у правильному напрямку. Ми закликаємо Росію повернути заарештовані кораблі та дотриматися міжнародних зобов’язань із забезпечення безперешкодного доступу в порти України в Азовському морі і свободи судноплавства. Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 73/263 від 22 грудня 2018 року, ми закликаємо Росію негайно звільнити та забезпечити повернення в Україну, без будь-яких попередніх умов, українських громадян, незаконно затриманих та засуджених без дотримання вимог міжнародного права, а також усіх тих, хто був перевезений або депортований через міжнародно визнаний державний кордон з Криму до Російської Федерації.

Країни-члени НАТО високо оцінили успішне проведення мирних та конкурентних виборів  в Україні у 2019 році, результати яких відображають волю українського народу. Українські виборці надали новому уряду та парламенту подальшу можливість продовжувати широкомасштабні реформи, які повинні повністю відповідати міжнародним зобов'язанням України. Успіх цих реформ, включаючи боротьбу з корупцією, матиме вирішальне значення для розбудови фундаменту процвітаючої та мирної України, міцно закріпленої поміж європейських демократій, відданих загальним цінностям, принципам поваги до прав людини, меншин та верховенства права. У зв'язку з цим Країни-члени НАТО заохочують Україну якнайкраще використовувати інструменти, наявні в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема Річну Національну Програму, задля досягнення мети, що полягає у виконанні принципів та стандартів НАТО. У тому, що стосується Закону про освіту, прийнятого Верховною Радою у вересні 2017 року, країни-члени НАТО закликають Україну повністю запровадити рекомендації та висновки Венеціанської комісії. Україна висловлює готовність це виконати.

Країни-члени НАТО вітають вже здобуті досягнення та сподіваються на подальший прогрес у реформуванні сектору безпеки та оборони України, включаючи імплементацію Закону про національну безпеку 2018 року. Положення закону про цивільний контроль та демократичний нагляд за сектором безпеки та оборони є ключовою євроатлантичною нормою. Країни-члени НАТО закликали Україну прийняти та впровадити вторинне законодавство, що забезпечує запровадження Закону про національну безпеку, у тому числі закони про Службу безпеки України, про новий комітет з парламентського нагляду, про розвідку, про державну таємницю та про оборонні закупівлі. Країни-члени НАТО залишаються відданими подальшому наданню  постійної підтримки порядку денного реформ в секторі безпеки та оборони, в тому числі за допомогою Комплексного пакету допомоги (КПД), щоб Україна могла краще забезпечити власну безпеку. Сьогодні ми схвалили третій Огляд КПД, надалі приводячи його у відповідність з цілями реформ, спрямованих на запровадження  євроатлантичних принципів, кращих практик та стандартів і посилення оперативної сумісності з НАТО. У цьому плані внески країн-членів Альянсу у цільові фонди НАТО відіграють значну роль.

 Чорноморський регіон має стратегічне значення для Альянсу та його партнерів. Країни-члени НАТО вітають розвиток діалогу і співпраці між НАТО та Україною щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Відповідно до рішення міністрів закордонних справ НАТО у квітні 2019 року, країни-члени НАТО посилили свою практичну підтримку України, включаючи співпрацю з її військово-морським флотом, ситуаційну обізнаність, портові візити, навчання та обмін інформацією. Вчора ми зустрілися з постійними військово-морськими силами НАТО, які здійснили портовий візит до Одеси, та з членами українських Військової та Військово-морської академій, двох установ, які отримують підтримку від НАТО. Країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо посилення її стійкості до гібридних загроз, в тому числі шляхом інтенсифікації діяльності в рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні.

Країни-члени НАТО високо цінують істотний внесок України в операції Альянсу,  та у Сили реагування НАТО і навчання НАТО. Ми вітаємо ці зусилля, що демонструють  відданість і спроможність України зробити внесок у євроатлантичну безпеку. Цей внесок також підвищує рівень нашої оперативної сумісності. Держави-члени Альянсу визнали зацікавленість України розвивати можливості поглибленого співробітництва у рамках Ініціативи оперативної сумісності партнерства, і НАТО розглядатиме це у контексті рішень, ухвалених на Уельському, Варшавському і Брюссельському самітах Альянсу.

У світлі підтверджених Україною прагнень до членства в Альянсі, ми дотримуватимемося наших рішень, ухвалених на Бухарестському саміті і подальших самітах. Ми будемо разом працювати задля розвитку та адаптації нашого особливого партнерства під егідою Комісії Україна – НАТО, що зробить внесок у забезпечення стабільної, мирної і неподільної Європи. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, неухильно віддана демократії і верховенству права, має першорядне значення для безпеки на євроатлантичному просторі.

Країни-члени НАТО висловили вдячність за теплу гостинність України під час візиту.



Ще на цю тему:

20:45 31.10.2019
В уряді озвучили 5 стратегічних напрямів взаємодії з НАТО
20:01 31.10.2019
Заступниця генсека НАТО прокоментувала перспективи ПДЧ для України
16:15 31.10.2019
Угорщина зняла вето з заяви Комісії Україна-НАТО
16:01 31.10.2019
Столтенберг очікує, що в Україні запрацює закон про нацбезпеку
14:45 31.10.2019
"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": генсек НАТО в Раді процитував Шевченка
13:30 31.10.2019
Столтенберг: Україна має впровадити всі рекомендації "Венеціанки" щодо прав меншин
12:30 31.10.2019
Україна очікує від НАТО підтримки у Чорноморському регіоні - Президент
12:15 31.10.2019
Столтенберг Зеленскому: НАТО никогда не признает аннексию Крыма
12:11 31.10.2019
Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та отримання ПДЧ – Зеленський
11:15 31.10.2019
Реформи необхідні Україні на шляху до членства в НАТО - Столтенберг
11:01 31.10.2019
Україна хоче поглиблення співпраці з НАТО - Зеленський
10:30 31.10.2019
РФ не має права голосу щодо вступу України в НАТО – Столтенберг
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
09:30 30.10.2019
К приезду Шойгу командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 30.10.2019
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
19:30 30.10.2019
Россия доставила ракетный комплекс С-400 в Сербию через Болгарию
10:00 30.10.2019
Шпигунський скандал у Болгарії: МЗС РФ пригрозили відповідними заходами
09:15 30.10.2019
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Всі новини країни
Греция Греция
18:45 31.10.2019
Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
11:45 31.10.2019
Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта
16:00 28.10.2019
Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Греции
16:41 25.10.2019
На півночі Греції у водопровідній воді виявили уран
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:00 30.10.2019
SkyUp запустил новый рейс в Грузию из аэропорта Харьков
18:45 28.10.2019
Парламент Грузии рассматривает конституционные изменения по выборам
13:00 28.10.2019
ЮВО: В Абхазии расчеты ЗРК отразили налет штурмовой авиации условного противника
10:30 28.10.2019
Американская компания Conti International покидает проект Анаклия
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
17:00 30.10.2019
У Молдові заарештували понад $3 млн олігарха-втікача Плахотнюка
17:41 29.10.2019
Кишинів оголосив молдавського олігарха Плахотнюка в міжнародний розшук
Всі новини країни
Россия Россия
16:45 31.10.2019
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
15:45 31.10.2019
Москва має відповісти за знищення MH17, - Столтенберг
09:50 31.10.2019
У Конгресі США прийняли резолюцію про заборону участі Россії у саміті G7
09:30 31.10.2019
Путін готовий до зустрічей в нормандському форматі
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
18:41 29.10.2019
Румунія: кандидата в Єврокомісію запропонував уряд у відставці – президент лютує
11:15 22.10.2019
НАТО проводит масштабные международные учения в Черном море
17:21 21.10.2019
У Румунії потрапив в ДТП автобус з українськими туристами
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 31.10.2019
На зло Туреччині: курди підпалили нафту в Сирії
12:20 30.10.2019
Американські конгресмени затвердили нові санкції проти Туреччини
11:30 30.10.2019
Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35
20:41 29.10.2019
На півночі Сирії відбулося масштабне зіткнення з армією Туреччини, є жертви
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 31.10.2019
В уряді озвучили 5 стратегічних напрямів взаємодії з НАТО
20:30 31.10.2019
Суд в окупованому Криму залишив проукраїнського активіста Приходька під вартою
20:15 31.10.2019
В Одессе снесли барельеф "советского мясника", маршала Георгия Жукова
20:01 31.10.2019
Заступниця генсека НАТО прокоментувала перспективи ПДЧ для України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд