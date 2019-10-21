У Києві пройшло засідання Комісії Україна – НАТО, за результатами якого була прийнята спільна заява.

Повний текст заяви наводить пресслужба МЗС, передає Укрінформ.

31 жовтня 2019 року, м. Київ

Комісія Україна-НАТО (КУН) зустрілася сьогодні в Києві за присутності Президента Володимира Зеленського та членів Кабінету Міністрів України для обговорення безпекової ситуації в Україні і навколо неї, процесу реформ у країні, а також прогресу у партнерстві Україна-НАТО. Наша зустріч відбулася у рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну. Північноатлантична рада також провела зустрічі з членами Верховної Ради України і представниками громадянського суспільства. Цей візит є потужним сигналом незмінної підтримки з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сьогодні ми обговорили безпекову ситуацію у східній Україні, яка залишається предметом значного занепокоєння. Країни-члени НАТО привітали відданість Президента Зеленського мирному вирішенню конфлікту на сході України. Ми підтвердили нашу підтримку вирішення конфлікту дипломатичними засобами відповідно до Мінських угод, що мають бути повністю дотримані усіма сторонами; Росія як сторона, що підписала Мінські угоди, несе в цьому плані особливу відповідальність. Ми підтримуємо зусилля «Нормандського формату», Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити політичну, фінансову та військову підтримку воєнізованим формуванням та припинити здійснення військового втручання у Донецькій та Луганській областях, відкликати війська, техніку та найманців з території України та повернутися у Спільний центр з контролю та координації. Ми підкреслюємо важливість повного, безпечного і безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до території включно з російсько-українським державним кордоном.

Ми вітаємо відведення військ навколо Станиці Луганської і підтримуємо зусилля із запровадження процедури відведення на інших визначених територіях як частину загальних зусиль із повного виконання Мінських угод. Країни-члени НАТО вітають триваючі зусилля України щодо процесу розслідування Об’єднаною слідчою групою збиття рейсу MH17. У питанні збиття рейсу MH17 залишається важливим встановити істину, відповідальність та справедливість, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму Росією. Крим є територією України. Ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над Кримом. Ми засуджуємо постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій Росії у регіоні. Країни-члени НАТО глибоко стурбовані порушеннями прав людини та зловживаннями з боку російської фактичної влади в Криму щодо всіх громадян України, включаючи кримських татар і членів інших місцевих громад. Ми закликаємо Росію надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ до території Криму. Реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема запровадження санкцій. Ситуація «справи у звичному режимі» неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності.

Ми вітаємо факт повернення додому 24 українських військовослужбовців та 11 інших в’язнів, які утримувалися у Росії, в результаті одночасного обміну в’язнями, погодженого Україною і Росією. Це крок у правильному напрямку. Ми закликаємо Росію повернути заарештовані кораблі та дотриматися міжнародних зобов’язань із забезпечення безперешкодного доступу в порти України в Азовському морі і свободи судноплавства. Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 73/263 від 22 грудня 2018 року, ми закликаємо Росію негайно звільнити та забезпечити повернення в Україну, без будь-яких попередніх умов, українських громадян, незаконно затриманих та засуджених без дотримання вимог міжнародного права, а також усіх тих, хто був перевезений або депортований через міжнародно визнаний державний кордон з Криму до Російської Федерації.

Країни-члени НАТО високо оцінили успішне проведення мирних та конкурентних виборів в Україні у 2019 році, результати яких відображають волю українського народу. Українські виборці надали новому уряду та парламенту подальшу можливість продовжувати широкомасштабні реформи, які повинні повністю відповідати міжнародним зобов'язанням України. Успіх цих реформ, включаючи боротьбу з корупцією, матиме вирішальне значення для розбудови фундаменту процвітаючої та мирної України, міцно закріпленої поміж європейських демократій, відданих загальним цінностям, принципам поваги до прав людини, меншин та верховенства права. У зв'язку з цим Країни-члени НАТО заохочують Україну якнайкраще використовувати інструменти, наявні в рамках Комісії Україна-НАТО, зокрема Річну Національну Програму, задля досягнення мети, що полягає у виконанні принципів та стандартів НАТО. У тому, що стосується Закону про освіту, прийнятого Верховною Радою у вересні 2017 року, країни-члени НАТО закликають Україну повністю запровадити рекомендації та висновки Венеціанської комісії. Україна висловлює готовність це виконати.

Країни-члени НАТО вітають вже здобуті досягнення та сподіваються на подальший прогрес у реформуванні сектору безпеки та оборони України, включаючи імплементацію Закону про національну безпеку 2018 року. Положення закону про цивільний контроль та демократичний нагляд за сектором безпеки та оборони є ключовою євроатлантичною нормою. Країни-члени НАТО закликали Україну прийняти та впровадити вторинне законодавство, що забезпечує запровадження Закону про національну безпеку, у тому числі закони про Службу безпеки України, про новий комітет з парламентського нагляду, про розвідку, про державну таємницю та про оборонні закупівлі. Країни-члени НАТО залишаються відданими подальшому наданню постійної підтримки порядку денного реформ в секторі безпеки та оборони, в тому числі за допомогою Комплексного пакету допомоги (КПД), щоб Україна могла краще забезпечити власну безпеку. Сьогодні ми схвалили третій Огляд КПД, надалі приводячи його у відповідність з цілями реформ, спрямованих на запровадження євроатлантичних принципів, кращих практик та стандартів і посилення оперативної сумісності з НАТО. У цьому плані внески країн-членів Альянсу у цільові фонди НАТО відіграють значну роль.

Чорноморський регіон має стратегічне значення для Альянсу та його партнерів. Країни-члени НАТО вітають розвиток діалогу і співпраці між НАТО та Україною щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Відповідно до рішення міністрів закордонних справ НАТО у квітні 2019 року, країни-члени НАТО посилили свою практичну підтримку України, включаючи співпрацю з її військово-морським флотом, ситуаційну обізнаність, портові візити, навчання та обмін інформацією. Вчора ми зустрілися з постійними військово-морськими силами НАТО, які здійснили портовий візит до Одеси, та з членами українських Військової та Військово-морської академій, двох установ, які отримують підтримку від НАТО. Країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати зусилля України щодо посилення її стійкості до гібридних загроз, в тому числі шляхом інтенсифікації діяльності в рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні.

Країни-члени НАТО високо цінують істотний внесок України в операції Альянсу, та у Сили реагування НАТО і навчання НАТО. Ми вітаємо ці зусилля, що демонструють відданість і спроможність України зробити внесок у євроатлантичну безпеку. Цей внесок також підвищує рівень нашої оперативної сумісності. Держави-члени Альянсу визнали зацікавленість України розвивати можливості поглибленого співробітництва у рамках Ініціативи оперативної сумісності партнерства, і НАТО розглядатиме це у контексті рішень, ухвалених на Уельському, Варшавському і Брюссельському самітах Альянсу.

У світлі підтверджених Україною прагнень до членства в Альянсі, ми дотримуватимемося наших рішень, ухвалених на Бухарестському саміті і подальших самітах. Ми будемо разом працювати задля розвитку та адаптації нашого особливого партнерства під егідою Комісії Україна – НАТО, що зробить внесок у забезпечення стабільної, мирної і неподільної Європи. Незалежна, суверенна і стабільна Україна, неухильно віддана демократії і верховенству права, має першорядне значення для безпеки на євроатлантичному просторі.

Країни-члени НАТО висловили вдячність за теплу гостинність України під час візиту.