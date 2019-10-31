Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові

19:45 31.10.2019   Молдова

Європейська комісія 31 жовтня схвалила виділення Молдові 25 млн євро у вигляді бюджетної підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це у четвер повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія погодила виділення майже 25 мільйонів євро допомоги у вигляді бюджетної підтримки Республіці Молдова, щоб допомогти уряду провести ключові реформи в інтересах громадян Молдови в області поліцейської діяльності, боротьби з корупцією і відмиванням грошей, сільського господарства і розвитку села",  - йдеться у повідомленні.

За словами комісара з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнеса Гана, сьогоднішній пакет допомоги, четвертий з липня, демонструє тверду і незмінну прихильність ЄС шляху реформ Молдови.

"Цей крок слід розглядати як визнання постійних зусиль молдовського уряду для розв'язання проблем в таких життєво важливих областях, як правосуддя і верховенство права", - зазначив Ган.

Цей новий платіж слідує за двома іншими платежами з підтримки бюджету, здійсненими в липні (14,54 млн євро) і 18 жовтня (14,35 млн євро), а також недавно оголошеним першим пакетом  п макрофінансової допомоги (30 млн євро).



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