Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
|19:45 31.10.2019
|Молдова
Європейська комісія 31 жовтня схвалила виділення Молдові 25 млн євро у вигляді бюджетної підтримки.
Як пише "Європейська правда", про це у четвер повідомили у пресслужбі Єврокомісії.
"Сьогодні Європейська комісія погодила виділення майже 25 мільйонів євро допомоги у вигляді бюджетної підтримки Республіці Молдова, щоб допомогти уряду провести ключові реформи в інтересах громадян Молдови в області поліцейської діяльності, боротьби з корупцією і відмиванням грошей, сільського господарства і розвитку села", - йдеться у повідомленні.
За словами комісара з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнеса Гана, сьогоднішній пакет допомоги, четвертий з липня, демонструє тверду і незмінну прихильність ЄС шляху реформ Молдови.
"Цей крок слід розглядати як визнання постійних зусиль молдовського уряду для розв'язання проблем в таких життєво важливих областях, як правосуддя і верховенство права", - зазначив Ган.
Цей новий платіж слідує за двома іншими платежами з підтримки бюджету, здійсненими в липні (14,54 млн євро) і 18 жовтня (14,35 млн євро), а також недавно оголошеним першим пакетом п макрофінансової допомоги (30 млн євро).
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