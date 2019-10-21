Моряки с судна "Норд" все еще сидят без судна и зарплаты

19:30 31.10.2019   Крым

Экипаж рыболовецкого судна «Норд», арестованного Украиной больше полутора лет назад, не ждет от "руководства" оккупированного Крыма нового судна.

Об этом сообщил рассказал руководитель рыбколхоза имени 1 мая Сергей Лесков, передает Аргументы Недели - Крым.

«Стучаться в закрытые двери сколько можно? У всех есть предел. Нас игнорируют, у людей руки опустились. Исполнителям наша история не интересна, глава республики молчит. Мы уже ничего не ждем – никакой помощи, полтора года потрачены зря», – сказал он.

Также Лесков отметил, что на предприятии остались бухгалтер и сам руководитель. Рыбаки тоже числятся в штате рыбколхоза, но не получают зарплату. Сейчас они находятся в отпусках.

«Если найдут работу – я никого не держу», – добавил он.

Ранее сообщалось, что "власти" оккупированного Крыма обещали помочь с покупкой нового судна керченским рыбакам. Позже было объявлено два аукциона. В результате проведения первой конкурсной процедуры выяснилось, что заявленное для продажи судно не соответствовало техническому заданию. Во время второго конкурса было предложено судно «Звезда Рыбака», однако независимая оценка показала, что его стоимость не соответствует рыночной – разница составила 2,9 миллиона рублей.

В результате экипаж сейнера «Норд» так и не получил новое судно, в связи с чем ушел в отпуск с дельнейшим увольнением. В октябре стало известно, что «Морская дирекция» в третий раз объявила конкурс.

 



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