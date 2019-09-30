Оккупанты открестились от расписания поездов по Керченском мосту
|19:15 31.10.2019
|Крым
Представители "Крымская железная дорога" назвали фейком опубликованное в сети расписание движения поездов из российских городов в оккупированный Крым.
Как заявили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, паблик в социальной сети "Вконтакте" под названием "ФГУП КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" не имеет к ним никакого отношения, - передает Керчь.ФМ.
Во "ФГУП" подчеркнули, что официальное расписание еще не готово и "находится в работе".
Стоит отметить, что группа "Вконтакте" ведется уже несколько лет и содержит большое количество фотографий, новостей, а также отсканированных служебных документов.
На вопрос РИА Новости Крым, проводилось ли служебное расследование на предмет участия сотрудников учреждения в работе над пабликом, в пресс-службе организации ответили отрицательно.
"Мы уверены, что никто из наших сотрудников отношения к этой группе не имеет", - заявили представители ведомства.
На "Крымском государственном телеканале" "Крым 24" также вышел сюжет о расписании для 2 поездов.
Ще на цю тему:
Оккупанты хотят построить железнодорожную станцию у терминала аэропорта Симферополя
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
На крымской трассе «Таврида» большегруз столкнулся с иномаркой
Подрядчик ремонта дорог в Симферопольском районе переделает 85% уже выполненных работ