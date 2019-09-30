Представители "Крымская железная дорога" назвали фейком опубликованное в сети расписание движения поездов из российских городов в оккупированный Крым.

Как заявили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, паблик в социальной сети "Вконтакте" под названием "ФГУП КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" не имеет к ним никакого отношения, - передает Керчь.ФМ.

Во "ФГУП" подчеркнули, что официальное расписание еще не готово и "находится в работе".

Стоит отметить, что группа "Вконтакте" ведется уже несколько лет и содержит большое количество фотографий, новостей, а также отсканированных служебных документов.

На вопрос РИА Новости Крым, проводилось ли служебное расследование на предмет участия сотрудников учреждения в работе над пабликом, в пресс-службе организации ответили отрицательно.

"Мы уверены, что никто из наших сотрудников отношения к этой группе не имеет", - заявили представители ведомства.

На "Крымском государственном телеканале" "Крым 24" также вышел сюжет о расписании для 2 поездов.

