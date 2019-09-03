Крымчанам придется платить налог на жилую недвижимость. Согласно решению "Госсовета" оккупированного Крыма, начислять его начнут с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расчет будет вестись, исходя из кадастровой стоимости жилья.

Первые квитанции крымчане получат в 2021 году – тогда нужно будет оплатить 20% налога, в следующем году – 40%, потом – 60%. С 2024 года налог будет начисляться в полном объеме.