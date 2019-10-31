Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії

18:45 31.10.2019   Греция

Європейський суд з прав людини постановив, що грецька система звільнення школярів від уроків релігії порушує Європейську конвенцію про права людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з існуючими правилами, батьки, охочі звільнити своїх дітей від уроків релігії, повинні представити урочисту заяву про те, що їхні діти не є православними християнами.

ЄСПЛ в одноголосному рішенні заявив, що влада не має права зобов'язувати громадян розкривати свої переконання.

Страсбурзький суд постановив, що ця вимога покладає на батьків невиправданий тягар розкриття інформації, з якої можна зробити висновок, що вони і їх діти дотримуються чи не дотримуються певної релігійної догми.

"Влада не мала права втручатися в сферу індивідуальної свідомості, з'ясовувати релігійні переконання окремих осіб або зобов'язувати їх розкривати свої переконання", - йдеться в постанові.

Крім того, існуюча система може навіть утримати батьків від подачі клопотання про звільнення від таких уроків, зазначили судді.

Заявниками у справі були п'ять громадян Греції, батьки і діти, які проживають на Егейських островах Мілос і Сифнос.

Суд постановив, що Греція повинна виплатити 8 000 євро в якості компенсації моральної шкоди першим трьом заявникам і таку ж суму четвертому та п'ятому заявникам.



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