Грецію визнали винною у порушенні прав людини через уроки релігії
|18:45 31.10.2019
|Греция
Європейський суд з прав людини постановив, що грецька система звільнення школярів від уроків релігії порушує Європейську конвенцію про права людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Згідно з існуючими правилами, батьки, охочі звільнити своїх дітей від уроків релігії, повинні представити урочисту заяву про те, що їхні діти не є православними християнами.
ЄСПЛ в одноголосному рішенні заявив, що влада не має права зобов'язувати громадян розкривати свої переконання.
Страсбурзький суд постановив, що ця вимога покладає на батьків невиправданий тягар розкриття інформації, з якої можна зробити висновок, що вони і їх діти дотримуються чи не дотримуються певної релігійної догми.
"Влада не мала права втручатися в сферу індивідуальної свідомості, з'ясовувати релігійні переконання окремих осіб або зобов'язувати їх розкривати свої переконання", - йдеться в постанові.
Крім того, існуюча система може навіть утримати батьків від подачі клопотання про звільнення від таких уроків, зазначили судді.
Заявниками у справі були п'ять громадян Греції, батьки і діти, які проживають на Егейських островах Мілос і Сифнос.
Суд постановив, що Греція повинна виплатити 8 000 євро в якості компенсації моральної шкоди першим трьом заявникам і таку ж суму четвертому та п'ятому заявникам.
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