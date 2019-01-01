Польська автокефальна церква відмовилась визнавати ПЦУ

18:30 31.10.2019   Украина

Польська автокефальна православна церква не визнала Православної церкви України.

Таке звернення надійшло до патріарха Константинопольського Варфоломія від Собору єпископів Польської автокефальної православної церкви, що відбувся 29 жовтня, передає Gazeta.ua.

"Залишаємо в силі свої позиції щодо автокефалії Церкви української, що містяться в Ухвалах Собору № 340 від 9 травня 2018, № 341 від 25 червня 2018 року та № 342 від 2 квітня 2019 року.

Польська автокефальна православна церква не проти надання автокефалії Церкві в Україні на основі догматичних та канонічних норм для всієї Церкви, а не для групи відступників - розкольників. Відступники від вчення св. Церкви не можуть представляти здоровий церковний організм. Це порушує євхаристійну єдність усього православ'я", - йдеться у заяві.

Раніше Собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

В той же час надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма за те, що той визнав автокефалію Православної церкви України.



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