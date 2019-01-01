На улице Канатной в Одессе демонтируют барельеф советскому маршалу и государственному деятелю Георгию Жукову, размещенный на здании военкомата.

Как сообщает «Думская», работы по демонтажу проводят активисты общественной организации «Національний спротив», передає УНІАН.

Они показали журналистам документы, выданные начальником квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины.

В бумагах говорится, что отдел не возражает против демонтажа памятного знака силами и средствами активистов.

После демонтажа барельеф предложили передать в хранилище музея Южного оперативного командования.

Мемориальные объекты в честь Георгия Жукова подпадают под действие закона о декоммунизации.

Он был одним из руководителей советской Компартии – членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Многие живые фронтовики все еще помнят две знаковых армейских клички Жукова – «Мясник» или «Катафалк», которыми советские солдаты наградили маршала за стремление выполнять боевые задачи «любой ценой», не считаясь с жертвами, и за чудовищное пренебрежение к жизням и судьбам рядовых солдат.



