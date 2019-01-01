У день Чорного моря екологи вирішили нагадати, що відбувається із ним зараз і що ми всі можемо зробити для покращення ситуації.

Про це написали активісти громадської організації "Україна без сміття" у Facebook, передає УНІАН.

"Вже багато років Чорне море перетворюється в стічну яму Європи. В нього стікаються пластик та хімікати з двох десятків країн. У результаті чого Чорне море вже вдвічі брудніше, ніж Середземне", - сказано у повідомленні.

Також вони розповіли про стан із забрудненням Чорного моря, проблеми із пластиком та страждання морських тварин.

Через це екологи нагадали, що можна зробити вже сьогодні:

Якщо раптом побачите у воді самотньо пропливаючу пляшку чи іншу упаковку дістаньте її і утилізуйте.

Розповідайте всім знайомим про цю проблему. Чим більше людей будуть знати, тим краще.

Якщо ви проживаєте у прибережній місцевості, можете організувати день очищення набережної. Місцеві екологічні організації можуть допомогти в цьому.

Ні в якому разі не викидайте вушні палички, лінзи для зору, засоби особистої гігієни і будь - яке інше сміття у каналізацію - через неї воно легко потрапляє у річки, а потім у море.

До того ж це сильно ускладнює роботи очисних станцій, які і так не в найкращому стані у нас.

Обирайте шампунь для прання білизни без вмісту фосфатів.



