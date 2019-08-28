ЄБРР виділить додаткові EUR200 млн на розвиток ВДЕ в Україні

17:45 31.10.2019   Украина

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила надання додаткового фінансування у сумі EUR200 млн на розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні.

"ЄБРР має намір виділити нові кошти для фінансування приватних проектів відновлюваної енергетики в рамках діючої системи стимулюючих "зелених" тарифів. Плановане поповнення дасть змогу банку розвинути успіх USELF-III і зберегти динаміку під час переходу від наявного механізму пільгових тарифів до системи підтримки, заснованої на конкурентних аукціонах", - йдеться в інформації на сайті банку, передає  Інтерфакс-Україна. 

ЄБРР нагадує, що затверджену у липні 2018 року третю програму фінансування розвитку ВДЕ на суму у EUR250 млн (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, USELF-III) до кінця 2019 року буде повністю виконано.

Як повідомлялося, ЄБРР у рамках програми USELF підтримує розвиток відновлюваної енергетики в Україні з 2009 року. Програма спрямована на надання державі допомоги у досягненні до 2020 року частки "зеленої" генерації у загальній структурі енергоспоживання країни на рівні 11% (включаючи 6% частки великих ГЕС).

Наприкінці 2018 старший банкір департаменту електроенергії ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що організація тимчасово, до впровадження в Україні нових механізмів стимулювання розвитку альтернативної енергетики, припиняє фінансування нових ВДЕ-проектів.

У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон 2712-VIII, який із 2020 року вводить "зелені" аукціони та закріплює обов'язкову участь у них інвесторів сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт і вітроелектростанцій (ВЕС) більше ніж 5 МВт (або одна турбіна). Закон замінив систему держпідтримки об'єктів альтернативної енергетики у вигляді "зеленого" тарифу системою, в рамках якої підтримку держави отримуватиме інвестор, який запропонував на аукціоні найменший тариф на е/е, вироблену об'єктом.

За даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), станом на кінець третього кварталу 2019 року сумарна потужність введених в експлуатацію об'єктів ВДЕ становила 4,591ГВт, а частка ВДЕ у структурі генерації - 4,9%.



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