«Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine стали членами Морской палаты Украины
|17:30 31.10.2019
|Украина
ООО «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine стали членами Морской палаты Украины.
Об этом сообщил вице-президент Морской палаты Украины Иван Ниякий, передают Порты Украины.
«Морская палата Украины растет (…) 30 октября 2019 года на очередном заседании в Морскую палату официально приняты два новых члена — ООО «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine. Обе компании зарекомендовали себя как порядочные, честные, высокопрофессиональные участники морского сообщества», — написал Ниякий в Facebook.
«Мы приветствуем новых членов и продолжаем курс на реформирование морской отрасли, установление равных и понятных условий для всех ее игроков», — добавил вице-президент Морской палаты Украины.
Морская палата Украины — самоуправляемая независимая организация, которая объединяет компании морехозяйственного комплекса.
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