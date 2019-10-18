ООО «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine стали членами Морской палаты Украины.

Об этом сообщил вице-президент Морской палаты Украины Иван Ниякий, передают Порты Украины.

«Морская палата Украины растет (…) 30 октября 2019 года на очередном заседании в Морскую палату официально приняты два новых члена — ООО «Бруклин-Киев» и P&O Maritime Ukraine. Обе компании зарекомендовали себя как порядочные, честные, высокопрофессиональные участники морского сообщества», — написал Ниякий в Facebook.

«Мы приветствуем новых членов и продолжаем курс на реформирование морской отрасли, установление равных и понятных условий для всех ее игроков», — добавил вице-президент Морской палаты Украины.

Морская палата Украины — самоуправляемая независимая организация, которая объединяет компании морехозяйственного комплекса.