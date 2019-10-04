Україна сподівається на особливий формат партнерства з ЄС - Гончарук

17:15 31.10.2019   Украина

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Крістіаном Даніельсоном.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в рамках ініціативи ЄС Східне партнерство, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Кабміну.

"Європейська та євроатлантична інтеграція – наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", – наголосив Глава українського Уряду в ході зустрічі.

Олексій Гончарук додав, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи Східне партнерство, а також наголосив на зацікавленості держави в укладенні АСАА – угоди про так званий "промисловий безвіз", який стане значним кроком на українському євроінтеграційному шляху - пише пресслужба.

Повідомляється, що Даніельсон погодився та наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення перемовин та укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу згодом.

Крім цього, Гончарук висловив сподівання, що ЄС якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проекти, які Оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті "Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів". Цей звіт, зокрема, передбачав проект зі збору та переробки відходів у Маріуполі та проект розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні.

Прем’єр-міністр України також закликав ЄС інвестувати в морські порти міст Маріуполь та Бердянськ.



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