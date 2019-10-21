Угорщина зняла вето з прийняття заяви Комісії Україна-НАТО, оскільки "в останній момент" Україна і НАТО ухвалили угорські пропозиції до документу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в четвер, передає УНН з посиланням на заяву пресслужби уряду Угорщини.

"Держави-члени НАТО і Україна прийняли угорську пропозицію щодо спільної заяви НАТО-Україна у самий останній момент, після закінчення офіційного терміну. Це означає, що наша позиція в підтримку закарпатських угорців досягла результатів", - заявив Сіярто державному агентству MTI.

"Врешті-решт, вони врахували наші пропозиції, і, відповідно, у спільній заяві висловлюється підтримка угорської громади, позбавленої своїх прав, і міститься заклик до України дотримуватися міжнародного права і вимоги міжнародних організацій. Це ще раз дає зрозуміти, що Україна повинна повернути права, які вона відняла у національних меншин в сферах освіти та інших сферах життя", - додав угорський міністр.

За його словами, Угорщина "прагне підтримувати добросусідські відносини з Україною і готова почати консультації з українською адміністрацією, в результаті чого ми сподіваємося, що зможемо відновити наші колишні добросусідські відносини".

"Ми продовжуємо заявляти: новий президент - нова надія!" - заявив міністр.

Як повідомлялося раніше, напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазначав, що заява НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій по угорським меншин, які проживають на Закарпатті.