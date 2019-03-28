Єврокомісія не коментує оголошене вчора рішення Данії дозволити будівництво газопроводу «Північний потік-2» у власних територіальних водах, але сподівається, що після завершення будівництва цей газогін функціонуватиме за правилами європейського законодавства.

Про це у четвер під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перш за все, ми не коментуємо оприлюднене вчора рішення Данії, яка дозволила спорудження газопроводу в своїх територіальних водах. Наші зобов’язання полягають виключно у енергетичних питаннях, зокрема, в тому, що стосується енергетичної солідарності та створення конкурентного енергетичного ринку. Щодо «Північного потоку-2», якщо він буде побудований, ми хочемо забезпечити, щоб він функціонував прозорим та недискримінаційним шляхом, з належним рівнем регуляторного нагляду у відповідності до ключових принципів європейського законодавства. Нині в ЄС ми маємо чіткі правила, які стосуються всіх газопроводів, що постачають газ на європейський ринок», - сказала речник Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, у квітні поточного року Євросоюз погодив оновлену Газову директиву, яка розповсюджує правила 3 Енергетичного пакету ЄС на всі газопроводи, які входять на територію ЄС та виходять з його території, включаючи ті, що прокладені у морі.

Під ці оновлені регуляторні правила підпадає також проект "Північний потік-2", на який будуть розповсюджуватися європейські антимонопольні правила. Вони, зокрема, передбачають неможливість зосередження потужностей видобутку та транспортування газу в руках однієї кампанії, прозорість діяльності газотранспортних мереж та доступ третіх компаній до управління ними, а також дотримання недискримінаційних тарифів на транспортування газу.