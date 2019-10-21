Заступник керівника ОП Андрій Смирнов передав членам Меджлісу кримськотатарського народу, Комісії Курултаю по вивченню наслідків геноциду кримськотатарського народу 1944 року та представникам кримськотатарської молоді архівні документи, пов’язані з депортацією 1944 року.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає Укрінформ.

“Документи свідчать про хід депортації, знущання та тортури над кримськими татарами, розповідають, як відбувалась травнева каральна операція по виселенню корінного народу з рідної батьківщини в регіони Середньої Азії, Сибіру та Уралу”, - написала Юксель.

За її словами, передані документи є ще одним свідченням “злочинів тоталітарного радянського режиму по відношенню до своїх громадян”.

“Це ще один крок в процесі дослідження історії України та Криму ХХ століття та вивчені злочинів тоталітарного радянського режиму по відношенню до своїх громадян. Говорили про те, що ці документи необхідно надрукувати окремим академічним виданням, з науковим коментарем та урахуванням всіх архівних шифрів, посилань на джерела та локацій збереження”, - підкреслила член Меджлісу.

У зустрічі з заступником керівника офісу Президента України Смирновим взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, історик Гульнара Бекирова і молодий кримськотатарський письменник, студент КНУ ім. Шевченко Бекір Аблаєв.