Москва має відповісти за знищення MH17, - Столтенберг

15:45 31.10.2019   Россия

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію повернути Україні контроль над Кримом. вивести свої війська та найманців з Донбасу, та понести відповідальність за знищений літак рейсу MH17.

Про це він сказав, виступаючи в українському парламенті, повідомляє Еспресо.

"Більше 5 років тому російські солдати незаконно анексували Крим. Цей акт завдав важкого удару по Україні. Він підірвав мир і стабільність у всій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконну і нелігитимну анексію Криму. Ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України", - сказав він.

Столтенберг підлкреслив, що всі члени Альянсу з Європи і Північної Америки єдині у своєму засудженні російської поведінки. Також він привітав нещодавний обмін полоненими. наголосивши, що це - рух у правильному напрямку.

"Разом з зусиллями в Нормандському форматі, це допомагає повністю впроваджувати Мінські угоди. Росія несе велику відповідальність за впровадження цих угод Росія повинна припинити підтримку бойовиків і наймвнців на сході. Вона повиннавивести свої сили і озброєння з української території. Спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний і безперешкодний доступ до всієї території України. Росія має понести відповідальність за знищення літака рейсу MH17, коли загинули 298 людей.", - резюмував генсек НАТО.



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