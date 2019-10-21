Очередная попытка оккупантов заставить признать Крым «российским» — въезд на полуостров на машине строго по ОСАГО
|15:30 31.10.2019
|Крым
Государство-оккупант приняло изменения в закон об автостраховании и теперь с 29 октября все иностранцы, граждане Украины в том числе, при въезде в оккупированный Крым на автотранспорте обязаны оформить так называемый «полис обязательного страхования», действующий на территории России — ОСАГО.
Наличие «полиса» будет проверяться при пресечении админграницы, передает Флот2017.
Для получения «ОСАГО» необходим ряд документов:
заключение о прохождении техосмотра,
документы, подтверждающие право собственности на машину, или договор аренды.
Российские власти считают, что принудительное оформление ОСАГО якобы защитит российских граждан — участников ДТП, так как появятся юридические обоснования по взысканию с иностранного участника ДТП компенсации. пользу пострадавшей стороны. Ранее в случае ДТП при участии иностранца российские автомобилисты были абсолютно не защищены.
Отметим, что международные страховые полисы в оккупированном Крыму не действуют.
При оформлении ОСАГО для въезда на временно оккупированную территорию АР Крым происходит «легализация» Крыма как российской территории.
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