Государство-оккупант приняло изменения в закон об автостраховании и теперь с 29 октября все иностранцы, граждане Украины в том числе, при въезде в оккупированный Крым на автотранспорте обязаны оформить так называемый «полис обязательного страхования», действующий на территории России — ОСАГО.

Наличие «полиса» будет проверяться при пресечении админграницы, передает Флот2017.

Для получения «ОСАГО» необходим ряд документов:

заключение о прохождении техосмотра,

документы, подтверждающие право собственности на машину, или договор аренды.

Российские власти считают, что принудительное оформление ОСАГО якобы защитит российских граждан — участников ДТП, так как появятся юридические обоснования по взысканию с иностранного участника ДТП компенсации. пользу пострадавшей стороны. Ранее в случае ДТП при участии иностранца российские автомобилисты были абсолютно не защищены.

Отметим, что международные страховые полисы в оккупированном Крыму не действуют.

При оформлении ОСАГО для въезда на временно оккупированную территорию АР Крым происходит «легализация» Крыма как российской территории.