Фрегат оккупационного флота провел в море учебный бой
|15:15 31.10.2019
|Крым
Оккупанты вернули фрегат «Адмирал Эссен» на базу в оккупированный Севастополь после учения по защите морской охраняемой зоны, в ходе которого корабли ЧФ РФ провели учебный бой.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
По запланированной легенде учений, «вражеский» корабль, роль которого выполнил малый противолодочный корабль «Касимов», приблизился к морской охраняемой зоне в Черном море, игнорируя запросы фрегата. Экипаж «Адмирала Эссена» оценил действия «нарушителя» как угрожающие безопасности ЧФ РФ и «уничтожил» корабль условного противника.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.
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