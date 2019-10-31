Делегація американських дипломатичних представників на чолі з Тимчасово повіреним у справах США в Україні Послом Вільямом Тейлором в районі проведення ООС ознайомилася з безпековою ситуацією в Азовському морі.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook, передає Еспресо.

Зазначається, що під час візиту до Маріупольського морського торгівельного порту американці, з метою демонстрації воєнно-політичної підтримки України, відвідали стоянку кораблів тактичної групи "Тритон" ВМС ЗС України.

В ході візиту представники командування Об’єднаних сил та частин ВМС ЗСУ поінформували дипломатів з США щодо безпекової ситуації в Азовському морі, а також особливостей дій російських окупаційних військ та дій росіян в акваторії Азова.

Штаб ООС повідомляє, що у рамках заходу для дипломатичної групи із США провели оглядову екскурсію пошуково-рятувальним судном "Донбас" та вийшли в море на малому броньованому артилерійському катері "Кременчук".