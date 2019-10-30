Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 30 октября, прибыл в Одессу в составе Североатлантического Совета, члены которого в данный находятся с официальным визитом в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Йенс Столтенберг и вице-премьер Украины по вопросам европейской и североатлантической интеграции Дмитрий Кулеба провели совместный брифинг на причале Одесского морвокзала, рядом с пришвартовавшимися кораблями Второй Постоянной группы противоминной борьбы НАТО.

Генсек НАТО заявил, что Альянс поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Мы солидарны и стоим плечом к плечу с Украиной... Поддерживаем инициативы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, реформу и модернизацию оборонной сферы, – отметил Столтенберг.

Он также заявил, что после визита на морвокзал члены Североатлантического совета побывают в Военно-морском институте.

Мы осуждаем российскую агрессию на море. Весной согласовали действия по усилению украинского флота. Это включает в себя совместные учения и обмен информацией о морской обстановке в регионе, практику украинских кадетов на кораблях НАТО, – добавил генсек НАТО.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина планомерно идет к членству в Альянсе.

Наше правительство ставит себе амбициозную задачу, в следующие 5 лет добиться полного соответствия украинских войск стандартам НАТО, – сообщил вице-премьер.

Он также сказал, что дальнейшее укрепление ВМСУ станет приоритетом в сотрудничестве Украины и Североатлантического альянса.