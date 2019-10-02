НАН відновлює дослідне судно
|13:45 31.10.2019
|Украина
Національна академія наук України відновлює дослідне судно “Гідробіолог” проекту 10110 після майже трьох десятиліть простою.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на відповідні тендери у системі Prozorro
Судно було побудовано у 1992 році Іллічівському судноремонтному заводі та експлуатувалось всього 500 годин, і є єдиним “ексклюзивним” науково-дослідним судном в Україні.
Тендер на проведення ремонтних робіт виграв Київський суднобудівний-судноремонтний завод з пропозицією у 1 883 389,00 гривень, обійшовши ТОВ “Компанія “Дніпротранссервіс”, яка запропонувала за цей об’єм робіт 1 895 000,00 гривень.
У серпні судно було піднято на сліп Київського суднобудівного-судноремонтного заводу де розпочалось виконання законтрактованих робіт.
Першим етапом стало очищення піскоструйним методом підводної частини судна та дефектування з подальшим виконанням замірів остаточних товщин обшивки. За результатами чого визначено, що залишкові товщини корпусу в багатьох місцях не перевищують 1-1,5 мм, наявні численні язви глибиною від 2,0 до 4,0 мм, а також наявні наскрізні отвори на листах зовнішньої обшивки корпусу судна площею 24 м².
Результатом цього стало підписання угоди про додаткові роботи з капітального ремонту судна «Гідробіолог» НАН України на суму у 471 000,00 гривень.
Додаткові роботи включають:
Заміна зовнішньої обшивки борту та днища зі сталі марки РСУ товщиною 6 мм площею 17 м²
Заміна зовнішньої обшивки скули днища зі сталі марки РСУ товщиною 6 мм площею 34,6 м²
Заміна зовнішньої обшивки носового утворення в районі бульби днища зі сталі марки РСУ товщиною 8 мм площею 4,6 м²
Також в роботи входить зварювання, ренгенконтроль та нагляд за проведенням робіт
Через додаткові роботи збільшено було і термін виконання капітального ремонту – з 70 діб до 125 діб.
По завершенню всіх очисних та зварювальних робіт, має бути виконане грунтування та фарбування корпусу судна.
Окрім робіт на корпусі також передбачені роботи:
Ремонт кермового пристрою
Ремонт валолінії
Ремонт якірного пристрою
Ремонт доннозаборної апаратури
Регламентні роботи та в разі потреби ремонт на головних двигунах 3Д12 А1
Регламентні роботи та в разі потреби ремонт на дизель-генераторах ДГ 6Ч 12/14
Пропарювання, очищення, дегазація ємностей судна
Пропарювання, очищення та обмивання гарячою водою у машинному відділенні
По завершенню всіх запланованих робіт судно має розпочати роботи за призначенням – проведення спеціальних гідробіологічних досліджень на внутрішніх водоймах (річки Дунай, Дніпро, Дністер), а також Чорного моря.
Короткі технічні характеристики судна:
Водотоннажність (повна): 171,7 тонн (214,3 тонни)
Довжина: 37,6 метрів
Ширина: 6,9 метрів
Осадка: 2,09 метрів
Висота борту: 2,95 метри
Швидкість: 12 вузлів
Екіпаж: 12 осіб
Науковий персонал: 12 осіб
Автономність: по паливу – 150 годин, по воді та стокам – 5 діб, по провізії – 10 діб
Кількість наукових приміщень:
дві лабораторії площею 9 м²
лабораторія площею 8 м²
лабораторія площею 10 м²
два робочі майданчики на верхній палубі
робочий майданчик на палубі надбудови 1-го ярусу
Район плавання: ІІ обмежений змішаний (річний, озерний, морський) при хвилюванні не більше 6 балів та висоті хвилі не більше 3,5 метра.
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