Столтенберг: Україна має впровадити всі рекомендації "Венеціанки" щодо прав меншин
|13:30 31.10.2019
|Украина
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити усі рекомендації Венеціанської комісії щодо прав меншин.
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Зеленським у Києві.
Генсек повідомив, що на зустрічі з президентом України піднімав питання прав національних меншин в Україні, яке турбує Угорщину, члена НАТО.
"Як ви знаєте, я постійно говорю про важливість прав меншин. Всі союзники погоджуються, що Україна має повністю впровадити всі рекомендації Венеціанської комісії", - сказав Єнс Столтенберг.
"Від України залежить це рішення і впровадження цих рекомендацій", - додав він.
Генсек НАТО зазначив, що почув від української сторони про впровадження 6 з 7 рекомендацій "Венеціанки".
Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заява послів НАТО щодо України не буде схвалена угорською стороною без урахування пропозицій щодо угорських меншин, які проживають на Закарпатті.
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