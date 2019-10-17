В Одесі завершується підготовка українських бойових водолазів за стандартами НАТО
|13:15 31.10.2019
|Украина
Водолазна школа ВМС України завершує в Одесі підготовку бойових плавців.
Як повідомляється у сюжеті ТСН, це буде перший випуск школи з часу її виходу з окупованого Криму, передає УНІАН.
Підготовка тривала вісім тижнів. Від теорії до занурень - спочатку в басейні, а потім і у відкритому морі. Кожен курсант відпрацював під водою понад 10 годин.
Сучасне обладнання для навчань допомогли придбати волонтери.
Підготовка водолазів велася з урахуванням досвіду ВМС Великої Британії і за стандартами НАТО.
До випуску ВМС України отримали в своє розпорядження пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко».
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