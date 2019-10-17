Водолазна школа ВМС України завершує в Одесі підготовку бойових плавців.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, це буде перший випуск школи з часу її виходу з окупованого Криму, передає УНІАН.

Підготовка тривала вісім тижнів. Від теорії до занурень - спочатку в басейні, а потім і у відкритому морі. Кожен курсант відпрацював під водою понад 10 годин.

Сучасне обладнання для навчань допомогли придбати волонтери.

Підготовка водолазів велася з урахуванням досвіду ВМС Великої Британії і за стандартами НАТО.

До випуску ВМС України отримали в своє розпорядження пошуково-рятувальне судно «Олександр Охрименко».