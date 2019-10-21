Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та не знімає з порядку денного можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна – НАТО в Києві.

«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом», - наголосив він.

Зеленський висловив сподівання, що «прогрес України у втіленні норм, принципів та норм стандартів НАТО та новий формат взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників».



