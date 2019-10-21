Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та отримання ПДЧ – Зеленський
|12:11 31.10.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО та не знімає з порядку денного можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна – НАТО в Києві.
«Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом», - наголосив він.
Зеленський висловив сподівання, що «прогрес України у втіленні норм, принципів та норм стандартів НАТО та новий формат взаємодії з Альянсом буде визнано у подальших політичних рішеннях союзників».
Ще на цю тему:
Столтенберг Зеленскому: НАТО никогда не признает аннексию Крыма
Реформи необхідні Україні на шляху до членства в НАТО - Столтенберг
Україна хоче поглиблення співпраці з НАТО - Зеленський
РФ не має права голосу щодо вступу України в НАТО – Столтенберг
Орбан назвав умову прийняття Угорщиною заяви НАТО щодо України
Кулеба пояснив, чим важлива присутність НАТО у Чорному морі
Угорщина ветувала спільну заяву послів НАТО щодо України
Сьогодні Україну відвідає Рада Північноатлантичного альянсу
Столтенберг виступить на засіданні Верховної Ради