ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) уволило начальника администрации Николаевского морского порта Олега Проточенко, заместителя начальника по безопасности Владимира Пинькаса и заместителя начальника по развитию портовой инфраструктуры Сергея Гайчева.

Об этом сообщают «Морские бизнес-новости», передают Порты Украины.

По информации издания, и.о. начальника администрации назначен заместитель начальника по операционной деятельности Сергей Еременко.

Как отмечает издание, после назначения Пинькаса в Николаевском порту смогла закрепиться охранная фирма «Альфа безопасность» и состоялась смена кадров на выходцев из Херсонской области или бывших сотрудников Министерства внутренних дел. «Действия этой группы по использованию админресурса привели к тому, что было уничтожено несколько агентских компаний. Зато неконкурентные преимущества получили другие компании, которые связывали с сыном Владимира Пинькаса — Сергеем Пинькасом. Позже эти компании были сведены под управление компании «ОРУМ групп», которую возглавляет Серий Пинькас», — пишет издание.

Олег Проточенко возглавил администрацию Николаевского морского порта 23 июня 2017 года.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие портовые операторы.

Николаевский морской порт в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,1% — до 29,205 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 21,6% против 17,7% в 2017 году.