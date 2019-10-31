Посольство: Прийняття прокремлівських кримських татар у Земана – цинічна провокація

11:50 31.10.2019   Крым

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням представників псевдокримськотатарської організації  "Къырым бирлиги", що підпорядковується російській окупаційній адміністрації в Криму, взяти участь в офіційних заходах у Празькому граді.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву посольство оприлюднило у середу, 30 жовтня.

"Ми вважаємо цей крок черговою провокацією, спрямованою на легітимізацію незаконної спроби Росії анексувати суверенну територію України та намаганням завдати шкоди українсько-чеським відносинам", - заявило посольство.

"Гра з окупантами видається особливо цинічною в той час, коли справжній представник кримських татар, Меджліс кримськотатарського народу, все ще заборонений в окупованому Криму, причому сотні кримських татар зазнали переслідувань, репресій та тортур з боку окупаційної адміністрації", - додали в посольстві.

Посольство сподівається, що офіційні особи та органи влади Чехії, чий уряд і весь цивілізований світ засудили російську окупацію Автономної Республіки Крим, і надалі будуть утримуватися від будь-яких контактів з представниками окупаційної адміністрації та її маріонетковими організаціями.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді 28 жовтня представників маргінальної організації "Къырым бирлиги", лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.

У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представників саме цієї організації запросили на святкування. За даними ЗМІ, запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек виступив проти запрошення прокремлівських активістів



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