Четверта спроба Румунії подати кандидатуру єврокомісара зазнала невдачі, після того як Європейська комісія вирішила, що тимчасовий уряд Румунії не має права висувати когось.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Комісія заявила 30 жовтня, що уряд прем'єр-міністра Віоріки Денчіле, який був відправлений у відставку парламентом на початку жовтня, не може висувати колишнього євродепутата Віктора Негреску без схвалення президента Клауса Йоганніса.

Денчіле запропонував Негреску у листі, надісланому Урсулі фон дер Ляєн у вівторок, після того як обрана президентка Єврокомісії закликала Румунію якнайшвидше представити кандидата.

Але Йоганніс виступив проти цього рішення, наполягаючи на тому, що виконуюча обов'язки прем'єр-міністра не має "легітимності" для прийняття рішення. Президент також заявив, що Денчіле не консультувалася з ним щодо початкового кандидата від Румунії Ровани Плумб, яку відхилив Європарламент

"Кандидат від Румунії повинен бути прийнятним для президента і повинен пройти через Європарламент. У Румунії є сумніви щодо того, чи був запропонований кандидат висунутий в законний спосіб", - сказав представник Єврокомісії.

Серед інших невдалих кандидатур, окрім Плумб, були колишній євродепутат Дан Ніка та державний секретар з питань європейських справ Габріела Ціот, жодну з яких не прийняла фон дер Ляєн. Мер Бухаресту Габріела Фірея також заявила, що її просили зайняти цю посаду, але вона відмовилася.