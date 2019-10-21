Президент Володимир Зеленський розраховує на посилення взаємодії з Північноатлантичним Альянсом для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.

Про це заявив під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми також зацікавлені посилити взаємодію для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні. Ми очікуємо на підтримку пропозицій України щодо практичних кроків по імплементації Чорноморського пакету НАТО, ухваленого у квітні цього року”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив на важливості спільного з Альянсом посилення спроможності ВМС України у цьому регіоні.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн НАТО 4 квітня затвердили програму посилення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні через агресивні дії Росії.

На запрошення української влади Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.