Україна очікує від НАТО підтримки у Чорноморському регіоні - Президент
|12:30 31.10.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський розраховує на посилення взаємодії з Північноатлантичним Альянсом для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні.
Про це заявив під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми також зацікавлені посилити взаємодію для відновлення стабільності та безпеки у Чорноморському регіоні. Ми очікуємо на підтримку пропозицій України щодо практичних кроків по імплементації Чорноморського пакету НАТО, ухваленого у квітні цього року”, - зазначив Зеленський.
Президент наголосив на важливості спільного з Альянсом посилення спроможності ВМС України у цьому регіоні.
Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн НАТО 4 квітня затвердили програму посилення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні через агресивні дії Росії.
На запрошення української влади Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.
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