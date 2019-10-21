Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил о неизменной позиции НАТО, касающейся незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с Зеленским в Киеве, передает ATR.

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать Украине непрекращающуюся поддержку территориальной целостности и суверенитета. НАТО не признавала и не признает нелегитимную и незаконную аннексию Крыма. Все члены Альянса едины в осуждении действий России, Минские договоренности должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Мы ожидаем, что Россия будет выполнят свои обязательства. Мы поддерживаем усилия Зеленского по мирному решению конфликта», — заявил генсек.

Напомним, Североатлантический совет НАТО — представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом — накануне, 30 октября, начал двухдневный визит в Украину.

Согласно программе мероприятий, сегодня в Киеве Генеральный секретарь НАТО проведет заседание Комиссии НАТО-Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит с речью в парламенте Украины.

Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО также встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Заместитель генерального секретаря Мирча Джоанна и послы НАТО встретятся с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, а также с главами парламентских фракций.