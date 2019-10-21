Чи справді президент Чехії Земан визнав Крим російським?

12:01 31.10.2019   Крым

Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочистий захід у Празькому Граді представників організації "Кирим бірлігі", яка функціонує в анексованому Криму і працює на забезпечення підтримки політики Кремля кримськими татарами.

Про це повідомляє чеське видання Denik-N, передає ВВС.

Після цієї зустрічі з'явилася інформація про те, що нібито президент Чехії визнав Крим російським.

Посольство України в Чехії вже висловило протест у зв'язку за запрошенням на офіційний захід "представників псевдокримськотатарської організації "Кирим бірлігі", підконтрольної російській окупаційній владі в Криму.

На сторінці "Кирим Бірлігі" у Facebook опубліковано кілька фотографій з заходу, присвяченого 101-й річниці створення Чехословаччини. Зокрема, розміщені фотографії представниць "Кирим бірлігі" разом з чеським прем'єром Андрієм Бабішем, і зазначено: "Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації".

Рустем Німеттулаєв, який є віцеголовою "Кирим бірлігі", на запитання Denik-N, чи говорив Земан про Крим як частину Росії на урочистому заході, відповів: "Я не знаю, але президент Земан є державним діячем світового значення. Він має право говорити, що хоче. І про наш референдум. Ми знаємо, що президент Земан підтримує дружні стосунки з Росією, які повинен підтримувати кожен розумний політик".

Українське посольство розкритикувало запрошення на офіційний захід представників "Кирим бірлігі".

"Розглядаємо подібні дії як чергову провокацію, метою якої є легітимізація незаконних дій Росії, спрямованих на спробу анексії суверенної території України, а також намагання зашкодити розвитку українсько-чеських відносин", - йдеться у заяві українського посольства.

Українські дипломати нагадали Чехії про репресії проти кримських татар в Криму і висловили сподівання, що чеські чиновники надалі утримуватимуться "від будь-яких контактів з представниками окупаційної влади та її маріонетковими організаціями".

Речник Земана Іржі Овчачек спочатку не спростовував журналістам заяву представників "Кирим Бірлігі" щодо визнання чеським президентом Криму частиною Росії, але потім заявив, що Земан вважає анексію півострова незаконною, повідомляє Lidovky.

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек пояснив, що адміністрація Земана може не консультуватися з МЗС під час запрошення на такі заходи.

"Особисто, наприклад, я б не запрошував таких осіб на офіційний захід, який організовує Міністерство закордонних справ", - наголосив він.

Не перший сюрприз від Земана

У жовтні 2017 року президент Чехії Мілош Земан заявив, що анексія Криму Росією є "завершеною справою", і запропонував владнати конфлікт шляхом виплат Україні.

Про це пан Земан заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Крим - це анексія, без сумніву. Та це завершена справа", - сказав пан Земан.

Україні і Росії слід домовитися про "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", додав він.

У разі незгоди щодо Криму може початися "європейська війна", застеріг чеський президент.

"Ми маємо уникнути європейської війни і водночас компенсувати Україні (втрату Криму. - Ред.)", - звернувся він до депутатів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін тоді так відреагував у Twitter на ці заяви:

"Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися", - написав він.

Мілош Земан також неодноразово робив заяви щодо конфлікту на Донбасі, які викликали критику в Україні.

У жовтні 2014 року, розмовляючи з журналістами у німецькому Лейпцигу, пан Земан розповів про своє бачення ситуації у регіоні.

"Те, що відбувається в Україні - це громадянська війна. Так само, як була громадянська війна в Іспанії, де з одного боку допомагали Росія та Франція, а з іншого - Німеччина та Італія. Ніхто ж не каже, що то не була громадянська війна, а агресія Німеччини, Італії, Росії чи Франції", - вважає президент Чехії.

Навесні 2015 року, коментуючи міжнародні санкції щодо Росії, пан Земан знову назвав їх контрпродуктивними.

"Ми маємо зробити все, щоб Росія була нашим партнером, а не ворогом. Якщо ситуація на Сході України заспокоїться, то це буде причиною щонайменше послабити санкції. Можливо, це буде сюрпризом для вас, але я теж підтримую посилення санкцій, якщо ситуація в Україні погіршиться", - заявив він в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

Чеському МЗС часто доводиться після заяв Земана запевняти Україну у підтримці територіальної цілісності та наголошувати на підтримці санкцій проти Росії.



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