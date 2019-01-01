Азербайджанские компании активно используют морские порты Украины

11:55 31.10.2019   Украина

Азербайджанские компании активно используют морские порты Украины, сказал в интервью Trend советник по экономическим вопросам посольства Украины в Азербайджане Сергей Штелюк.

"Это связано с тем, что в портах Одесса и "Пивденный" осуществляется прием азербайджанской нефти и нефтепродуктов, а в портах Черноморск и Николаев обслуживаются экспортно-импортные грузы между Украиной и Азербайджаном в сегментах перевалки украинской продукции отраслей агропромышленного комплекса (АПК), нефтехимии и машиностроения", - сказал он.

Штелюк отметил, что с октября 2017 года в морском порту "Пивденный" действует 75 процентная скидка на портовые сборы с нефтяных танкеров, в том числе с учетом перспективы транзита нефти по нефтепроводу Одесса-Броды.

"Это решение создает необходимые условия для запуска транзита азербайджанской нефти к нефтеперерабатывающим предприятиям стран ЕС. В настоящее время Кабинет Министров Украины проводит ряд мероприятий по активизации процесса либерализации портовых сборов по всему перечню товарных транспортно-транзитных перевозок. Главной целью здесь является формирование конкурентной тарифной и ценовой политики украинских морских портов как ключевого звена для осуществления транзитных перевозок стран-партнеров (Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция) в системе реализации международных транспортных проектов по маршруту Восток – Запад (страны ЕС – Китай)", - пояснил советник.

По его словам, Украина с ее уникально выгодным географическим положением имеет очень серьезный потенциал морских портов, который нужно воспринимать в комплексе всей транспортно-транзитной инфраструктуры и логистики, включающих все виды транспорта, в том числе трубопроводный.

"За последние пять лет проделан большой объем работы по реформированию организационно-управленческой структуры морских портов, а также модернизации их технической инфраструктуры и усовершенствованию их экономической работы. В настоящее время эта работа набирает дополнительные обороты", - сказал он.

Как отметил Штелюк, по итогам девяти месяцев 2019 года общая перевалка грузов в украинских морских портах составила 114,5 миллиона тонн, что на 19,4 процента больше чем в аналогичный период 2018 года.

"Более 50 процентов общего объема грузов, следующих через украинские морские порты, составили зерно и железные руды. В частности, объемы перевалки зерновых увеличились на 40 процентов, металлических руд – 32 процента, минеральных удобрений и наливных грузов (нефть, нефтепродукты) – 10 процентов. Позитивная динамика касается всего спектра импортно-экспортных операций не только в портах Одесса, Черноморск, "Пивденный", Херсон, "Ольвия", Николаев, Измаил, но и в Мариупольском морском порту, где впервые за последние пять лет перевалка грузов увеличилась более чем на 100 тысяч тонн по сравнению с прошлым годом. Около 90 процентов всего объема грузооборота в Украине обеспечивают четыре порта: "Пивденный" - 38,5 миллиона тонн, Николаев - 23,8 миллиона тонн, Черноморск - 18,8 миллиона тонн, Одесса - 18,1 миллиона тонн", - сказал советник.



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