Греция получила десять предложение по продаже акций Афинского аэропорта

11:45 31.10.2019   Греция

Греческий государственный приватизационный фонд  TAIPED во вторник объявил, что 10 инвестиционных компаний выразили свою заинтересованность в приобретении 30% акций международного аэропорта Афин (AIA), принадлежащего фонду.

Государство владеет 55% акций аэропорта, немецкая компания AviAlliance GmbH, принадлежащая канадскому пенсионному инвестору PSP Investments, владеет 40% акций, а остальная часть собственности греческой компании Copelouzos, передают Русские Афины.

Заинтересованность была выражена от ADP Groupe, APG Asset Management, AviAlliance GmbH, Vinci Airports, Ferrovial international SE, First State Investments, Global Infrastructure Partners and a consortium of Ardian Infrastructure Fund S.C.A., Sicar and Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV – RAIF, another consortium of KKR-EGIS а также  MEIF 6 Attic Investment, RAFFLES INFRA HOLDING и Chengdong Investment Corporation.

Срок для подачи заявок истек сегодня в 15:00.

Международный аэропорт Афин, является основным порталом в Европу для людей, прибывающих с Ближнего Востока и приносящий высокую прибыль с момента начала работы в 2001 году, обслужил 24 миллиона пассажиров в прошлом году, годовой прирост составил 11%, а выручка составила 496 миллионов евро.

Новое консервативное правительство Греции,  пообещало ускорить приватизацию, которая является ключевой частью соглашения Греции о предоставлении финансовой помощи с кредиторами, привлечь инвестиции и стимулировать рост в стране, которая восстанавливается после многолетнего кризиса.



 



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