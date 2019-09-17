Депутат ППДП Юрий Реницэ выразил сожаление в связи с тем, что за его поданный в Секретариат законопроект о полном отказе от синтагмы "молдавский язык" в пользу словосочетания "румынский язык" проголосовали всего четыре парламентария, включая его самого.

Остальные — это его однопартиец Сергей Катаранчук, покинувший формирование Октавиан Цыку и депутат ПДС Лилиан Карп, передает Publika.MD.

"Зачем это политизировать? Конечно, меня удивил жест некоторых коллег по блоку ACUM. Я считал, что все мы действительно разделяем национальные ценности, а не используем их в предвыборных целях", - сказал депутат ППДП Юрий Реницэ.

Закон предполагает внесение изменений в содержание Кодекса конституционной юрисдикции; законы о судоустройстве, актах гражданского состояния, государственной должности и статусе государственного служащего, а также в Регламент парламента. Реницэ надеется, что в будущем его инициативу поддержат на пленарном заседании.

"Я не понимаю, зачем подписывать инициативу господина Реницэ, когда о преследует отдаленные цели. Я безусловно проголосую за инициативу на пленарном заседании. Я за использование словосочетания "румынский язык" во всех официальных документах", - заявил депутат ППДП Кирилл Моцпан.

Демократы также намерены голосовать за принятие закона. Они подчеркнули, что ни один депутат из блока ACUM не обращался к ним с предложением подписать инициативу до ее регистрации.

"Уверен, что очень многие депутаты из фракции Демократической партии поддержат этот законопроект. Я лично настроен проголосовать "за". С юридической точки зрения это ничего не изменит. Все поправки должны производится на уровне Конституции", - отметил депутат ДПМ Сергей Сырбу.

"В Конституции записано "молдавский язык" а значит мы не можем ничего сделать, не изменив конституции. То решение Конституционного суда имело политическую окраску", - сказал депутат ПСРМ Адриан Лебединский.

В 2013 году Конституционный суд принял решение согласно которому текст Декларации о независимости, в которой использовалась синтагма "румынский язык", имеет приоритет над Конституцией, в которой используется словосочетание "молдавский язык".





