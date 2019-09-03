Ведущие сенаторы США призвали принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал к немедленному рассмотрению и принятию резолюции о признании Геноцида армян, передает Washington Post, сообщает NEWS.am.

«Что касается вопроса признания Геноцида армян, я давно в это верю: Туркам не нравится слышать это, потому что правда ранит. Если мы не поддерживаем признание одного геноцида, то значит - мы не поддержим и любого другого», - отметил сенатор в беседе с журналистами.

Отметим, 30 октября американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен также призвал принять сенатскую резолюцию.

«Вчера вечером Палата представителей подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о признании Геноцида 1,5 миллионов армян в Османской империи. Пришло время Сенату сделать то же самое. Признание истории - это первый шаг к предотвращению ее повторения», - написал Крис Ван Холлен в Twitter.

Добавим, что авторами резолюции о признании Геноцида армян в Палате представителей США являются Адам Шифф и Гус Билиракис. Сенаторы Роберт Менендес и Тед Круз возглавили версию резолюции в Сенате. На данный момент резолюция имеет 20 соавторов.