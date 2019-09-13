В аннексированном Крыму находится более одного миллиона музейных предметов, которые принадлежат Украине

11:30 31.10.2019   Крым

В аннексированном Крыму находится более одного миллиона музейных предметов, которые принадлежат Украине.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко во время представления законопроекта № 2187, который регулирует порядок назначения на должности руководителей учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, передает QHA.

Ткаченко отметил, что оккупационная власть на полуострове пренебрегает нормами как отечественного, так и международного права, когда изымает из музеев культурное достояние Украины.

Есть вопиющие факты, когда из Феодосийского музея вывозятся картины Айвазовского в Российскую Федерацию, и они считают их своими, — заявил нардеп.

Ткаченко пояснил, что на данный момент Минкульт не может даже поменять руководителей музейных учреждений без согласования с «органами местного самоуправления» на неподконтрольных территориях.

Поэтому в новом законе предлагается упрощенная процедура назначения украинских директоров в этих музеях.

В итоге законопроект поддержали 240 депутатов, проголосовавших за его принятие.

Как сообщалось раннее, 25 марта этого года музейные экспонаты из оккупированного Крыма были отправлены в российский центр «Эрмитаж-Казань».

В феврале 2018 года стало известно о том, что Россия пытается вернуть в крымские музеи находящиеся в Голландии экспонаты, привезенные туда из Автономной Республики Крым. Среди 500 вывезенных из полуострова в начале 2014 года скифских реликвий – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Напомним, в 2016 году в Третьяковскую галлерю были вывезены из аннексированного Крыма на выставку в Москву 38 картин художника Ивана Айвазовского.



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