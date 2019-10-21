Реформи необхідні Україні на шляху до членства в НАТО - Столтенберг
|11:15 31.10.2019
|Украина
Широкомасштабні реформи необхідні для безпеки і процвітання України та просування до майбутнього членства в НАТО.
Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на засіданні Комісії Україна - НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Президент (Володимир — ред.) Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення. Процес реформ абсолютно необхідний для майбутнього України, безпеки і процвітання вашої країни і вашого просування до майбутнього членства в НАТО", - сказав Столтенберг.
Він додав, що НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагаючи зміцнити оборонні інститути і Збройні сили нашої країни.
Як повідомлялося раніше, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.
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