Широкомасштабні реформи необхідні для безпеки і процвітання України та просування до майбутнього членства в НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на засіданні Комісії Україна - НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент (Володимир — ред.) Зеленський і уряд України мають потужний народний мандат щодо впровадження широкомасштабних реформ. Україна зараз досягає євроатлантичних принципів і стандартів для того, щоб задовольнити очікування свого населення. Процес реформ абсолютно необхідний для майбутнього України, безпеки і процвітання вашої країни і вашого просування до майбутнього членства в НАТО", - сказав Столтенберг.

Він додав, що НАТО підтримує Україну політично і практично, допомагаючи зміцнити оборонні інститути і Збройні сили нашої країни.

Як повідомлялося раніше, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.