Україна хоче поглиблення співпраці з НАТО - Зеленський

11:01 31.10.2019   Украина

Україна віддана трансформації до стандартів НАТО й розраховує на поглиблення співпраці з Північноатлантичним Альянсом.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні комісії Україна-НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зі свого боку ми розуміємо, що ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО, і саме на цьому ми фокусуємо наші спільні зусилля", - сказав глава держави.

Він також запевнив, що Україна є послідовим і дієвим партнером НАТО, який і надалі робитиме внесок у безпеку на євроатлантичному просторі та за його межами.

Водночас Президент висловив сподівання на розширення співпраці з Альянсом.

"Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності, посилити стійкість України до сучасних загроз, підвищити взаємодію між державними органами України та структурами НАТО", - розповів Зеленський.

Глава держави подякував Альянсу за допомогу Україні, зокрема у реформуванні сектору безпеки й оборони.

За його словами, "гарною основою" для цього є комплексний пакет допомоги НАТО, ухвалений у 2016 році. Президент розраховує, що цей пакет буде "оновлений та розширений додатковими проєктами та додатковими заходами".

"Розраховуємо також прискорити процес досягнення Збройними силами України сумісності із силами Альянсу. Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Упевнений, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці", - додав Президент.

Як повідомлялося раніше, на запрошення української влади Північноатлантична рада прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.

30 жовтня віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому під час засідання в Києві додаткову заявку не подаватиме.



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