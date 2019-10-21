Для національної гвардії Росії на суднобудівному підприємстві «Рыбинская верфь» спустили на воду два транспортно-десантних катери БК-16.

Про це повідомляє концерн «Калашников», куди входить підприємство, передає Український мілітарний портал.

Після передачі росгвардії вони використовуватимуться окупантом для охорони мосту у Керченській протоці.

Нещодавно Росія встановила заборону на плавання всіх кораблів, судів та інших плавзасобів поблизу мосту збудованого окупантом у Керченській протоці окрім судохідного переходу під арками.

Саме цей район і контролює російська національна гвардія:

У березні два аналогічні катери БК-16 з бортовими номерами “490” та “491” вже заступили на охорону незаконно побудованого Керченського мосту.

Після їх передачі та заступання на службу відбулась закладка наступних двох транспортно-десантних катерів БК-16 для російської національної гвардії на підприємстві «Рыбинская верфь».

Транспортно-десантні катери БК-16, проекту 02510 схожі, як зовні так і за своїм призначенням, до катерів проекту 03160 «Раптор» які в свою чергу є клонами шведських CombatBoat 90.

Короткі тактико-технічні характеристики:

Водотоннажність: 20,5 тонн

Довжина: 16 метри

Ширина: 3,8 метри

Осадка: 0,9 митри

Силова установка: дизельна, 2х780 к.с., 2 водомета;

Швидкість: 40 вузлів

Автономність: 1 доба

Дальність ходу: 400 миль

Екіпаж: 2 особи + додатково може приймати на борт до 19 осіб;

Озброєння: 1 12,7-мм кулемет або 1 40-мм автоматичний гранатомет, 4 7,62-мм кулемети, до 4 морських мін;