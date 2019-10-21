Росгвардія отримає ще два катери для “охорони” Керченського мосту
|10:45 31.10.2019
|Крым
Для національної гвардії Росії на суднобудівному підприємстві «Рыбинская верфь» спустили на воду два транспортно-десантних катери БК-16.
Про це повідомляє концерн «Калашников», куди входить підприємство, передає Український мілітарний портал.
Після передачі росгвардії вони використовуватимуться окупантом для охорони мосту у Керченській протоці.
Нещодавно Росія встановила заборону на плавання всіх кораблів, судів та інших плавзасобів поблизу мосту збудованого окупантом у Керченській протоці окрім судохідного переходу під арками.
Саме цей район і контролює російська національна гвардія:
У березні два аналогічні катери БК-16 з бортовими номерами “490” та “491” вже заступили на охорону незаконно побудованого Керченського мосту.
Після їх передачі та заступання на службу відбулась закладка наступних двох транспортно-десантних катерів БК-16 для російської національної гвардії на підприємстві «Рыбинская верфь».
Транспортно-десантні катери БК-16, проекту 02510 схожі, як зовні так і за своїм призначенням, до катерів проекту 03160 «Раптор» які в свою чергу є клонами шведських CombatBoat 90.
Короткі тактико-технічні характеристики:
Водотоннажність: 20,5 тонн
Довжина: 16 метри
Ширина: 3,8 метри
Осадка: 0,9 митри
Силова установка: дизельна, 2х780 к.с., 2 водомета;
Швидкість: 40 вузлів
Автономність: 1 доба
Дальність ходу: 400 миль
Екіпаж: 2 особи + додатково може приймати на борт до 19 осіб;
Озброєння: 1 12,7-мм кулемет або 1 40-мм автоматичний гранатомет, 4 7,62-мм кулемети, до 4 морських мін;
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