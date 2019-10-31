РФ не має права голосу щодо вступу України в НАТО – Столтенберг

10:30 31.10.2019   Украина

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись та впливати на рішення України стати членов Альянсу.

За його словами, рішення про вступ країни до НАТО можуть прийняти лише 29 держав, які до нього входять, передає УП.

"Ніхто інший не має права втручатись в таке рішення. Тому що в нас іноді складається враження, що Росія вирішує: має бути Україна членом Альянсу чи ні. Росія немає права голосу. У них немає жодної юридичної основи, щоб впливати на таке рішення, оскільки це закріплено в документах, які, до речі, підписала і Росія...Кожен народ має право вирішувати, частиною яких безпекових домовленостей йому стати."

Міністерство оборони та МЗС вважають неефективною ідею переподання заявки на отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Міністр оборони Андрій Загороднюк, зокрема, вважає, що у цьому немає практичного сенсу. Натомість Україні, за його словами, слід сконцентруватися на практичних результатах.

Наприкінці візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений найближчим часом.



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