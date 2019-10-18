Морская администрация открыла центр обслуживания моряков в Мариуполе

10:15 31.10.2019   Украина

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) в среду открыла в Мариуполе центр обслуживания моряков ГП «Морречсервис».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передают Порты Украины.

В открытии центра обслуживания для моряков в Мариуполе приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители Государственной службы морского и речного транспорта Украины, Донецкой областной государственной администрации и городских властей города Мариуполь.

Криклий отметил, что центр обслуживания «Морречсервис» в Мариуполе является уже четвертым центром, который открылся за этот год. Подобные центры уже работают в Одессе, Измаиле и Херсоне. Центры оказывают услуги по оформлению документов более чем 50 морских профессий, а среднее время пребывания клиента в центре обслуживания составляет 30 минут.

«Я рад, что Мариуполь станет четвертым городом, где появятся услуги «Морречсервиса». Мариуполь морской город и заслуживает того, чтобы мы заботились о наших моряках и создавали все комфортные сервисные условия. Необходимо, чтобы государство и сервис начиналась именно с таких простых понятных вещей. В ближайшее время я рассчитываю, что будет представлена соответствующая информационная система — веб-портал «Электронная гавань», который позволит еще удобнее предоставлять услуги дистанционно и получать всю необходимую информацию. Государство в смартфоне, государство в компьютере — это то, к чему мы стремимся», — отметил министр.

В августе ГП «Морречсервис» подписало договор о разработке и внедрении программы «Электронный кабинет моряка», начало работы которой запланировано на ноябрь 2019 года.

Представители агентских компаний, работающих в морских портах Украины, в июле текущего года обратились к бывшему тогда председателем Морской администрации Дмитрию Петренко с письмом, в котором настаивают на незаконности действий назначенных Морадминистрацией капитанов портов по принуждению к подписанию договоров присоединения с ГП «Морречсервис». Ранее стало известно, что Морская администрация блокирует работу в портах агентских компаний, не подписавших договор на оказание услуг с ГП «Морречсервис», которое находится в ее подчинении.

В июне объединение «Ассоциация морских агентств Украины» (АМАУ) заявило о неправомерном навязывании морским агентам договора на оказание сервисных услуг со стороны ГП «Морречсервис». «Предметом договора является оказание услуг по организационно-техническому обеспечению оформления прихода/выхода судна из морского порта. При этом установленная законодательством процедура оформления прихода/выхода судна не предусматривает участия коммерческих предприятий, а является исключительно функцией капитана морского порта», ― заявляли в АМАУ.

Как отмечалось, давление на морских агентов осуществляется через капитанов морских портов, которые предупреждают, что в случае неуплаты счетов, выставленных ГП «Морречсервис», судну будет отказано в предоставлении разрешения на вход и выход из порта.

Ранее АМАУ обратилась в Морскую администрацию с просьбой разъяснить, на каком основании ГП «Морречсервис» взимает плату за оформление прихода/выхода судов в морских портах.

ГП «Морречсервис» было создано Морской администрацией 9 ноября 2018 года как государственное коммерческое предприятие с целью осуществления вспомогательного обслуживания водного транспорта.



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