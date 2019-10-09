У Конгресі США прийняли резолюцію про заборону участі Россії у саміті G7
|09:50 31.10.2019
|Россия
Резолюцію проти участі Росії в саміті G7 ухвалив комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США.
Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання комітету у YouTube.
Ініціативу для голосування вніс конгресмен Альбіо Сірейс. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".
"З 2014 року після того, як Росія перестала брати участь у G7 на тлі конфлікту на південному сході України, жодну з умов для її повернення не було виконано", - сказав Сірейс.
Він також зазначив, що Росія, за його словами, навпаки, стала більш агресивною стосовно України і "підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США".
Нагадаємо, демократи США в ході теледебатів закликали до жорсткого курсу проти Росії.
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