Резолюцію проти участі Росії в саміті G7 ухвалив комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання комітету у YouTube.

Ініціативу для голосування вніс конгресмен Альбіо Сірейс. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

"З 2014 року після того, як Росія перестала брати участь у G7 на тлі конфлікту на південному сході України, жодну з умов для її повернення не було виконано", - сказав Сірейс.

Він також зазначив, що Росія, за його словами, навпаки, стала більш агресивною стосовно України і "підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США".

Нагадаємо, демократи США в ході теледебатів закликали до жорсткого курсу проти Росії.