ЮНЕСКО включила Одесу в мережу творчих міст

10:01 31.10.2019   Украина

 З нагоди Всесвітнього дня міст (31 жовтня) 66 нових членів приєднаються до мережі творчих міст ЮНЕСКО, серед них і Одеса. З урахуванням нових членів, в даний час Мережа налічує в цілому 246 міст.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ЮНЕСКО.

Мережа об'єднує міста, в основі розвитку яких лежить творчість, будь то музика, декоративно-прикладне і народне мистецтво, дизайн, кінематографія, література, медіа-мистецтво або гастрономія.

У повідомленні ЮНЕСКО зазначено, що Одеса розвиватиме напрямок літератури.

Творчі міста ЮНЕСКО прагнуть поставити творчі та культурні галузі в основу своїх планів розвитку і обмінюватися передовим досвідом.

31 жовтня ЮНЕСКО і представники 24 міст світу відсвяткують Всесвітній день міст. З цієї нагоди ЮНЕСКО мобілізує свої різні міські мережі, чия діяльність зосереджена не тільки на питаннях культури, але також на питаннях доступу, інтеграції, освіти з питань глобальної громадянськості, захисту прав людини, розвитку економіки і забезпечення зайнятості населення, запобігання зміни клімату та сталого розвитку міст. В рамках святкування будуть організовані "міські діалоги", покликані продемонструвати досягнення видатних міст, які зробили ставку на інновації і колективний розум у побудові свого майбутнього.

В рамках партнерства між ЮНЕСКО та Обсерваторією Netexplo також будуть продемонстровані досягнення десяти міст, які використовують найсучасніші технологічні інновації на благо громадян для стійкого перетворення міст по всьому світу. Спираючись на дані глобальної мережі, що складається з 20 університетів, десять міст будуть нагороджені за інноваційне використання цифрових технологій в інтересах соціально-економічного та екологічного розвитку.

Нагадаємо, сім нових культурних об'єктів внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



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