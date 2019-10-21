Нацрада замовила прорахунок нових частот на Донбасі і адмінкордоні з Кримом

08:45 31.10.2019   Крым

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення замовила в ДП "Український державний центр радіочастот" розроблення висновків щодо можливості й умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення. Таке рішення ухвалено на засіданні регуляторного органу 30 жовтня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацраду.

До Національної ради надійшли пропозиції телерадіоорганізацій щодо прорахунку та освоєння нових частотних присвоєнь. Так, щодо прорахунку частот у Горохові і Шацьку Волинської області звернулося ТОВ "ТРК "Медіа Маркет", м. Київ.

Також регулятор робить чергові кроки для розбудови мережі мовлення на сході країни і на межі з Кримом, тому звернеться щодо прорахунку каналів для тимчасового мовлення у Світлодарську Донецької області і Станиці Луганській Луганської області і для заміни каналів для тимчасового мовлення у Гірнику Донецької області, Чонгарі й Чаплинці Херсонської області.

Нагадаємо, закон про безперервність роботи Нацради набув чинності.



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