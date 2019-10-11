Путін готовий до зустрічей в нормандському форматі

09:30 31.10.2019   Россия

Президент РФ Володимир Путін готовий до зустрічей в нормандському форматі, проте такі саміти повинні бути ретельно підготовлені.

Про це заявив російський лідер на пресконференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми завжди готові до проведення будь-яких зустрічей, в тому числі і в нормандському форматі, аби вони були добре підготовлені і не вели до порожніх розмов, а закінчувалися б конкретним результатом, який йде на користь врегулюванню в цілому", - заявив Путін .

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше наголошував на необхідності ретельної підготовки саміту в нормандському форматі. Він також підкреслював, що однією з важливих складових частин цього процесу має стати підготовка до розведення сил в населених пунктах Золоте і Петровське на Донбасі.

"У міру того, як Президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, тоді вже можна говорити про підготовку до розведення [сил], що в свою чергу є важливою складовою частиною підготовки до проведення саміту [в нормандському форматі]", - відзначав Пєсков.

Нагадаємо, Путін заявив, що Зеленський не схожий на "українського націоналіста".



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