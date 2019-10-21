Окупаційна влада погрожує мешканцям Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіну, рекомендуючи "утриматися від участі у неузгодженому масовому заході".

Про це пише місцевий сайт Керчь.ФМ, передає Укрінформ.

"У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що до адміністрації міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, повідомила окупаційна влада, "щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі у неузгодженому масовому заході".

Як повідомлялося, до цьогорічного свята Геловін у Великій Британії діти активно готують костюми голови уряду Бориса Джонсона, який несе із собою Brexit.

Згідно з дослідженнями, прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших серед дітей героїв Геловіну.