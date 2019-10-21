У Криму за святкування Геловіну погрожують відкривати справи
|08:15 31.10.2019
|Крым
Окупаційна влада погрожує мешканцям Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіну, рекомендуючи "утриматися від участі у неузгодженому масовому заході".
Про це пише місцевий сайт Керчь.ФМ, передає Укрінформ.
"У соціальних мережах поширюється інформація про проведення 31 жовтня масового заходу у вигляді ходи, присвяченої Геловіну. Інформуємо, що до адміністрації міста повідомлень про проведення цього масового заходу не надходило, погоджень на його проведення не видавалося", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим, повідомила окупаційна влада, "щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі у неузгодженому масовому заході".
Як повідомлялося, до цьогорічного свята Геловін у Великій Британії діти активно готують костюми голови уряду Бориса Джонсона, який несе із собою Brexit.
Згідно з дослідженнями, прем'єр-міністр Британії посів 10-те місце у списку найпопулярніших серед дітей героїв Геловіну.
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