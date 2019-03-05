Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України

09:20 31.10.2019   Украина

Міністерство закордонних справ України розраховує на тверду позицію Європейського Союзу з метою повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакету на проект "Північний потік-2".

Про це у коментарі  УНІАН повідомила речниця зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко.

Зокрема, вона заявила, що МЗС "відомо про надання органами влади Данії дозволу на проведення робіт з побудови Північного потоку-2".

"Позиція Міністерства залишається незмінною - проект несе реальні загрози безпеці регіону Балтійського моря, а також виклики енергетичній безпеці України та інших держав Східної Європи", - наголосила Зеленко.

При цьому дипломат вважає, що "факт розгляду цього питання, який викликав стільки дискусій в данському суспільстві, є підтвердженням цих небезпек".

Вона наголосила, що введення "Північного потоку-2" в експлуатацію дозволить ще більше посилити домінуючі позиції російського "Газпрому" на європейському енергетичному ринку.

"Зазначене заслуговує на особливу увагу в світлі відмови російської сторони у ході тристоронніх консультацій 28 вересня цього року від предметного обговорення параметрів майбутнього контракту з транспортування російського газу газотранспортною системою України з 1 січня 2020 року", - заявила Зеленко.

"У цьому контексті українська сторона розраховує на тверду позицію ЄС у питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакету на проект Північний потік-2", - наголосила речниця МЗС.

Як повідомлялося раніше, данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік 2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма (острів у Данії) протяжністю 147 км.

Довідка.

Проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року.

Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд. Наприкінці березня – на початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозволи на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії, а в червні - від Швеції.

При цьому Данія, через територію якої газопровід також має проходити, відповідний дозвіл не надала. На початку травня 2018 року компанія Nord Stream 2 вже почала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях німецького міста Лубмін. Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

 



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