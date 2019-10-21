Міністр оборони України Андрій Загороднюк у середу, 30 жовтня, в Одесі провів зустріч з делегацією Північноатлантичної ради НАТО на чолі з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, передає УНІАН.

«Для нас важливо підтримувати високий рівень співпраці та обмінюватися інформацією з НАТО задля безпеки як в нашій країні, так і в цілому у регіоні», - зазначив Загороднюк.

Міністр оборони поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію на сході України, а також про заходи, що вживаються керівництвом держави та Міноборони з метою забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.

Він також зосередив увагу на питанні незаконної окупації РФ Кримського півострова.

«Ми робимо усе можливе, аби привернути увагу до цього питання, адже це перше подібне порушення безпеки в цьому регіоні після Другої світової війни», - наголосив міністр.

Загороднюк нагадав, що до окупації Криму Росією Чорноморський регіон був зоною стабільності.

«Проте зараз ми спостерігаємо значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон. Ми будемо привертати увагу міжнародної спільноти до таких випадків», - заявив керівник оборонного відомства.

«Перш за все, ми будемо діяти на всіх можливих політичних рівнях та міжнародних інституціях. Ми хотіли б бути невід’ємним членом групи НАТО в Чорному морі, що також має стати кроком до вирішення цієї проблеми», - сказав Загороднюк.

Він наголосив, що дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, а й носять міжнародний характер, адже мілітаризація та ескалація в міжнародних водах носить глобальний, небезпековий вплив. Тому це питання повинно братися до уваги та імплементуватися у політику зацікавлених країн.

Як повідомлялося раніше, візит Північноатлантичної ради НАТО триватиме два дні - 30 жовтня в Одесі, 31 жовтня - в Києві.

31 жовтня Столтенберг головуватиме на зустрічі комісії Україна-НАТО за участі президента України Володимира Зеленського.

У цей день генсек НАТО виголосить промову у Верховній Раді.



